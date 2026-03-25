Қазақстан мен РФ Үкімет басшылары сауда-экономикалық әріптестікті талқылады
Тараптар екіжақты келіссөздер жүргізді.
Олжас Бектенов пен Михаил Мишустин ҚР мен РФ арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов және Қазақстанға жұмыс сапарымен келген Ресей Федерациясы Үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин екіжақты келіссөздер жүргізді. Сауда-экономикалық, инвестициялық ынтымақтастық, өнеркәсіп және энергетика, көлік саласындағы жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ экология саласындағы өзара іс-қимыл мәселелері қаралды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Владимир Владимирович Путиннің бірлескен күш-жігерінің арқасында қазақ-ресей қатынастары өзара іс-қимылдың сапалы жаңа деңгейіне көтерілді. Соңғы жылдары өзара сауда көлемі 30 млрд-тық межеге едәуір жақындады, - деп атап өтті Олжас Бектенов.
Ресей Қазақстан экономикасына салынған инвестициялар көлемі бойынша көшбасшы елдер қатарында. Мәселен, өткен жылдың 9 айында көршімізден $2,1 млрд инвестиция тартылды. Ал 20 жыл ішінде ресейлік тікелей инвестициялар көлемі $28,5 млрд-қа жетті. Қазақстан РФ экономикасына $9 млрд инвестиция салды.
Сізді және қазақстандықтарды тарихи оқиғамен, жаңа Конституцияларыңыздың қабылдауымен шын жүректен құттықтаймын. Референдум нәтижесі Қазақстан халқының ел Президенті, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың заманауи әрі өркендеген мемлекет құру, республика азаматтарының әл-ауқатын арттыру бағытын қолдайтынын нақтылай түсті, - деді Михаил Мишустин.
