Қазақстан мен Ресей президенттері жылы қоштасты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейдегі ресми іссапары аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин жылы қоштасты, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Қазақстан мен Ресей президенттері келіссөздер аяқталған соң гала-концертті тамашалады
Қазақстанның Ресейдегі мәдениет күндері аясында ұйымдастырылған мерекелік кеш Үлкен театрда өтті.
Сахнада қазақтың музыкалық және хореографиялық өнерін насихаттап жүрген танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Бұл концерт Қазақстанның бай мәдени мұрасын танытып, екі елдің рухани диалогын нығайтуға ықпал етті.