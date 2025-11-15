Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан мен Өзбекстан стратегиялық әріптестікті нығайтуда: жаңа келісімдер жасалды

Бүгiн, 10:35
Ақорда
VIDEO
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевпен келіссөз жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевке Ташкентке мемлекеттік сапармен келуге шақырғаны және дәстүрлі қонақжайлық танытқаны үшін ризашылығын білдірді.

Қазақстан мен Өзбекстан стратегиялық әріптестікті нығайтуда: жаңа келісімдер жасалды

Кездесу барысында мемлекеттер басшылары қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі дамыту перспективасын егжей-тегжейлі талқылады.

Президенттер сауда, өнеркәсіп кооперациясы, көлік-логистика, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары секілді басым бағыттардағы, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық салалардағы ықпалдастықты нығайту мәселелерін қарастырды.

Қазақстан мен Өзбекстан стратегиялық әріптестікті нығайтуда: жаңа келісімдер жасалды

Сонымен қатар өңірлік және халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.

