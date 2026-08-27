Қазақстан мен Өзбекстан Орталық Азияның өңірішілік экспортының 82%-ын қамтамасыз етті
Екі ел Орталық Азия елдеріне экспорт көлемін арттырды.
Орталық Азия елдерінің арасындағы өңірішілік сауда өсуді жалғастырып келеді. Алайда оның құрылымы әлі де көп жағдайда Қазақстан мен Өзбекстанға тәуелді. 2026 жылдың қаңтар-маусым айларында өңірішілік экспорттың жалпы көлемінің 81,9%-ы осы екі елдің үлесіне тиді.
Қазақстан ең ірі жеткізуші болып қалды
2026 жылдың алғашқы алты айында Қазақстан Орталық Азияның басқа елдеріне 3,9 млрд доллар көлемінде тауар экспорттады. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіш 28,5%-ға өсті. Қазақстанның өңірішілік экспорттың жалпы көлеміндегі үлесі 58%-ды құрады.
Өзбекстан көршілес елдерге жеткізілім көлемін 27,2%-ға арттырып, 1,6 млрд долларға жеткізді. Оның өңірлік экспорттағы үлесі 23,9% болды.
Түрікменстан өңір елдеріне 655 млн доллардың тауарын экспорттап, 19,2% өсім көрсетті. Тәжікстанның жеткізілімі 171 млн долларды құрап, 15,8%-ға артты. Қырғызстан 384 млн доллардың тауарын экспорттады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 4,5%-ға көп.
Осылайша, Қазақстан мен Өзбекстанның жиынтық экспорты шамамен 5,5 млрд долларды құрады.
Негізгі өсім Қазақстан мен Өзбекстанға тиесілі
Абсолюттік мәндегі ең жоғары өсім де Қазақстан мен Өзбекстанға тиесілі болды. Қазақстан өңірге экспортын 862 млн долларға арттырды. Бұл жалпы өсімнің 64%-ына тең. Өзбекстанның экспорты 341 млн долларға немесе 25%-ға өсті.
Орталық Азиядағы екі ірі экономиканың арасындағы тауар айналымы 2,8 млрд долларға жетті. Қазақстан мен Өзбекстан өңір ішіндегі ең ірі сауда жұбы болып қалуда.
Сонымен қатар елдер арасында сауда балансы айтарлықтай ерекшеленеді. Қазақстан қаңтар-маусым айларында Орталық Азия мемлекеттерімен 5,1 млрд доллар көлемінде тауар айналымын қалыптастырып, 2,7 млрд доллар профицитке ие болды. Ал Өзбекстанның тауар айналымы 4,4 млрд доллар болғанымен, сауда балансы 1,3 млрд доллар тапшылықпен қалыптасты.
Қырғызстанның өңірлік тауар айналымы 1,5 млрд долларға дейін өсті. Алайда оның сауда балансы 774 млн доллар тапшылықпен қалыптасты. Тәжікстанның тауар айналымы 1,2 млрд долларға жетіп, 813 млн доллар көлемінде тапшылық тіркелді.
Сауда байланыстары әлі де біркелкі емес
Өзбекстан үшін Орталық Азия елдері сыртқы сауданың жалпы көлемінің 10,8%-ын қамтамасыз етті. Өңірдің үлесіне ел экспортының 10,1%-ы және импортының 11,3%-ы тиесілі болды.
Қазақстан Өзбекстанның Орталық Азиядағы негізгі сауда серіктесі болып қалуда. Қазақстан Өзбекстанның өңірлік тауар айналымының 62,7%-ын қалыптастырады. Қырғызстанның үлесі 14,1%, Түрікменстанның үлесі 13,5%, Тәжікстанның үлесі 9,8% болды.
Өңірдің басқа мемлекеттерінде де осындай жағдай байқалады. Қазақстан үшін негізгі серіктестер қатарында Өзбекстан мен Қырғызстан қалып отыр. Тәжікстанның саудасында Қазақстанның үлесі 66,7%, Өзбекстанның үлесі 29,2% болды. Қырғызстанның өңірлік тауар айналымының шамамен 60%-ы Қазақстанға, тағы 36%-ы Өзбекстанға тиесілі.
Сонымен бірге Қырғызстан, Тәжікстан және Түрікменстан арасындағы тікелей сауда байланыстары салыстырмалы түрде шағын болып отыр. Қырғызстанның өңірлік саудасында Тәжікстанның үлесі небәрі 2,1%, ал Түрікменстанның үлесі 1,7% болды.
Бұл ретте екіжақты қарым-қатынастардың жақсаруы аясында Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы сауданың өскені атап өтіледі.
Жалпы, статистика Орталық Азия ішіндегі сауданың өсіп келе жатқанын көрсетеді. Алайда оның негізгі ағындары әлі де Қазақстан мен Өзбекстанның айналасына шоғырланған. Қалған үш ел арасындағы сауда көлемінің салыстырмалы түрде төмен болуы әзірге өңірлік тауар айналымының жалпы құрылымына айтарлықтай өзгеріс енгізбейді.
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