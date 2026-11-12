Қазақстан мен Молдова сауда-экономикалық байланыстарды нығайтады
Олжас Бектенов Молдованы Қазақстанның сенімді серіктесі ретінде атап өтіп, екі ел арасындағы сауда көлемін арттырудың перспективалық бағыттарына тоқталды.
Анталия қаласында Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Молдова Премьер-министрі Василе Тофанның кездесуі өтті. Кездесу БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясына қатысушы тараптардың 31-конференциясы саммиті аясында ұйымдастырылды.
Тараптар сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты кеңейту, көлік-логистикалық байланыстарды дамыту, сондай-ақ энергетика саласындағы өзара іс-қимыл мәселелерін талқылады.
Олжас Бектенов Молдованы Қазақстанның сенімді серіктесі ретінде атап өтіп, екі ел арасындағы сауда көлемін арттырудың перспективалық бағыттарына тоқталды. Әсіресе қазақстандық экспортты ұлғайтуға және көлік қатынастарын дамытуға басымдық берілді. Бұл ретте Транскаспий халықаралық көлік бағыты мен Молдованың логистикалық инфрақұрылымын пайдалану мүмкіндіктері қарастырылды.
Өз кезегінде Василе Тофан Қазақстанда экономикалық өсімді қамтамасыз етуге бағытталған реформаларға оң бағасын беріп, еліміздің халықаралық энергетикалық нарықтағы ұстанымдарының нығайғанын атап өтті. Сондай-ақ Молдованың Қазақстанмен іскерлік байланыстарды жандандыруға мүдделі екенін жеткізді.
Кездесу қорытындысында тараптар экономиканың басым бағыттары бойынша екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті екенін растады.
Ең оқылған:
- Алматы бір түнде әлемдегі ауасы ең таза қалалардың қатарына қосылды: Бұған не себеп?
- Павлодарда сабаққа кешіккен оқушының әрекеті қылмыстық іске ұласты
- 35 күннен кейін – 35 жыл: Қазақстан Тәуелсіздік кезеңінде қалай өзгерді?
- Режиссер Нұртас Адамбайдың жұбайы күйеуінің секта ықпалына түскенін мәлімдеді
- Жеке картаға ақша аударғанда нені ескеру керек? Бақылау талабы өзгерді