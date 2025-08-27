Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан мен Иордания уран кен орындарын бірлесіп игермек

Бүгiн, 15:15
Ақорда
Фото: Ақорда

“Самұрық-Қазына” қоры Иордания аумағындағы уран кен орындарын бірлесіп игеру бағытында жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы Ақордада өткен іс-шараның кулуарында қор басқармасының төрағасы Нұрлан Жақұпов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оның айтуынша, бүгін Иордания королі Абдалла II-нің сапары аясында қазақстандық “Қазатомөнеркәсіп” ұлттық компаниясы мен Иорданияның ұлттық уран компаниясы JUMCO арасында келісімге қол қойылады.

Бұл – құқықтық тұрғыдан міндетті құжат. Оған сәйкес, 2026 жылдың соңына дейін Иордания аумағындағы уран кен орындарын игеретін бірлескен кәсіпорын құру жоспарланып отыр, – деді Жақұпов Ақордада журналистерге берген сұқбатында.

