Қазақстан мен Франция стратегиялық әріптестікті талқылады
Бүгiн 2026, 05:18
Фото: Сыртқы істер министрлігі
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Франция Сенатының Сыртқы істер, қорғаныс және қарулы күштер жөніндегі комиссиясының төрайымы Валери Буайе бастаған делегациямен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық әріптестіктің қазіргі жай-күйі мен оны одан әрі дамыту перспективаларын талқылады.
Әсіресе энергетика, көлік және ауыл шаруашылығы салаларындағы ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ климаттық күн тәртібі мен экологиялық тұрақтылық бағытындағы бірлескен жобаларды ілгерілету мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Тараптар парламентаралық диалогты нығайтудың маңызын атап өтіп, өңірлік және халықаралық өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.
Кездесу қорытындысында екі ел Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық әріптестікті одан әрі дамытуға ниетті екенін растады.
Ең оқылған:
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Алдағы күндері күн күрт суытады: Жаңбыр жауып, соңы қарға ұласады
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады
- Қарағанды облысында 3 жасар баланың үстіне ғимарат қасбеті құлап, оған шұғыл ота жасалуда