Қазақстан мен Эстония мұражайларының бірлескен көрмесі ашылды

Астанада Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде Эстония Ұлттық музейімен бірлесіп ұйымдастырылған "Қолмен өрілген қолғап сыры" көрмесі ашылды. Көрме 2025 жылдың 28 желтоқсанына дейін жалғасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шара Эстония Президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапары аясында өтуде. Экспозиция елдің ұлттық киімі мен дәстүрлі мәдениетінің маңызды элементі болып табылатын эстондық қолғаптарға арналған.
Салтанатты рәсімге Эстония басшысы Алар Карис пен оның жұбайы Сирье Карис, ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Эстония делегациясы, екі елдің дипломатиялық корпусы мен зиялы қауым өкілдері қатысты.
Эстония Президенті Алар Карис көрме ұйымдастырушылары мен Ұлттық музейге алғысын білдірді.
Солтүстік халықтар үшін қолғаптар әрқашан өмірдің табиғи және ажырамас бөлігі болды. Қазақстан туралы да солай айтуға болады. Бұл көрмеде эстондықтардың тарихы, өрнектері мен рәміздері, халқымыздың бейнелері көрсетіледі. Мәдениетіміздің едәуір бөлігі әйелдер арқылы өтті: үй мен отбасын сақтағандар арқылы халық даналығын, дәстүрлерін және мәдениетін қорғады. Біздің мәдениетіміз бен рухымыздың жүрегі әрқашан әйелдердің қамқор қолында болды. Көрмеге келушілер көп болсын, өйткені мәдениетке қызығушылық арқылы біз ақылды әрі адамгершілікке ие боламыз, – деді ол.
Қазақстанның Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева бірлескен көрмені мәдени ынтымақтастықты нығайту жолындағы жаңа қадам деп атады.
Бұл көрме ұлттық бірегейліктің жаңа қырларын ашады және шығармашылық диалогқа мүмкіндік туғызады. Атауы – "Қолмен өрілген қолғап сыры" – тек қолөнер мен шеберлікті емес, сонымен қатар біздің елдеріміз арасындағы жылы, сенімді қатынастарды көрсетеді. Қол мен қолғап сияқты мәдениеттеріміз де өз бірегейлігін сақтай отырып, дәстүрлерді қорғауға және дамытуға ортақ ұмтылыста үйлесімділік табады, – деді министр.
Көрмеде орта ғасырдан бүгінгі күнге дейінгі үлгілерден шабыт алған мұражай артефактілерінің көшірмелері ұсынылған. Әр өрнек, түс және ою-өрнек уақыттың, аймақтық дәстүрлердің және шеберлердің жеке тарихын бейнелейді. Жұмыстар Тарту университетінің Вильяндия мәдениет академиясымен бірлесе отырып, Эстония Ұлттық музейінің коллекциясындағы шынайы заттар негізінде құрылды.
Көшпелі көрме бұған дейін Еуропаның бірнеше елдерінде – Венгрия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Болгария, Греция және Эстонияда көрсетіліп, енді қазақстандық көрермендерге ұсынылды.
Жоба аясында Эстония Ұлттық музейі әзірлеген білім беру бағдарламасы да қарастырылған. Қатысушылар өрнектердің символикасымен танысып, дәстүрлі ою-өрнекті шығармашылықпен түсіндіруге мүмкіндік алады.