Қазақстан мен ЕО визаны жеңілдету мәселесін талқылады
Тараптар саяси реформалар, экономикалық ынтымақтастық және визалық режимді жеңілдету мәселелерін талқылады.
Қазақстан мен Еуропалық одақ саяси реформалар, экономикалық ынтымақтастық және визалық режимді жеңілдету перспективаларын талқылады. Бұл мәселелер Кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім аясындағы Саяси конфигурациядағы ынтымақтастық комитетінің 23-отырысында негізгі тақырыптардың біріне айналды. Бұл туралы Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі хабарлады.
Отырыс Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетовтың төрағалығымен өтті. Еуропалық тарапты Еуропалық сыртқы әрекет қызметінің Шығыс Еуропа және Орталық Азия бойынша басқарушы директорының орынбасары Одроне Перкаускене таныстырды.
Тараптар Қазақстандағы саяси реформалардың жүзеге асу барысын, мемлекеттік басқару, сот реформасы және заң үстемдігі мәселелерін жан-жақты талқылады.
Кездесуде сауда-экономикалық ынтымақтастық пен Global Gateway бастамасын жүзеге асыруға да ерекше назар аударылды. Қазақстан мен ЕО көлік-логистикалық байланыстарды дамыту, жасыл энергетика, қоршаған ортаны қорғау, стратегиялық маңызды шикізат жеткізу және елдің экспорттық әлеуетін арттыру бағыттарын алдағы өзара іс-қимылдың басымдықтары ретінде белгіледі.
Сонымен қатар тараптар Erasmus+ және Horizon Europe бағдарламалары аясындағы академиялық ұтқырлық пен ғылыми институттар арасындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселесін талқылады.
Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетовтың айтуынша, Еуропалық одақ Қазақстанның ең ірі сауда және инвестициялық серіктесі болып қала береді.
«Өткен жылы өзара сауда көлемі 45 млрд АҚШ долларына жетті. 2005–2025 жылдар аралығында Қазақстан экономикасына тартылған еуропалық капитал көлемі 200 млрд АҚШ долларынан асты», – деді ол.
Сондай-ақ Исетов еуропалық бизнестің Қазақстанға деген қызығушылығы артып келе жатқанын айтты.
«Қазіргі таңда елімізде 4 мыңнан астам еуропалық компания табысты жұмыс істеп жатыр. Біз еуропалық бизнестің Қазақстанға және жалпы өңірге сенімді серіктес әрі Еуропа мен Азияны байланыстыратын стратегиялық транзиттік хаб ретінде қызығушылығының артып отырғанын жоғары бағалаймыз», – деді министрдің орынбасары.
Өз кезегінде ЕО өкілі Одроне Перкаускене Қазақстанмен стратегиялық әріптестіктің дамуын жоғары бағалап, ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге Еуроодақтың мүдделі екенін жеткізді.
Кездесу күн тәртібіндегі бөлек тақырыптардың бірі Қазақстан азаматтары үшін визалық режимді жеңілдету мәселесі болды. Тараптар консулдық-визалық саладағы диалогты жандандырып, өзара іс-қимылды ілгерілетудің маңызын атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар екіжақты ынтымақтастықтың барлық бағыты бойынша серіктестікті нығайтуға өзара қызығушылық бар екенін растады.
