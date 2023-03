Қазақстан мен БҰҰ арасындағы ынтымақтастықтың өзекті аспектісі – тұрақты сараптамалық өзара іс-қимыл

Кездесуде Еркін Тұқымов институттың зерттеу қызметі мен болашақ жобаларына тоқталды.

2023 жылдың 13-14 шілдесінде ҚСЗИ Президент Қ.Тоқаевтың қолдауымен жаңа бастама платформа – қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі Орталық Азия Форумын құруды жоспарлап отыр. Бірінші тақырып «Өзгермелі әлемдегі Азия: Болашақтың күн тәртібі» (Asia in the Changing World: Agenda for the Future) болады, – деді ҚСЗИ басшысы.