Қазақстан мен Беларусь сауда-экономикалық ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтереді

Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов пен Беларусь Премьер-министрі Александр Турчин сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамыту мәселесін талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Олжас Бектенов пен елімізге ресми сапармен келген Беларусь Республикасының Премьер-министрі Александр Турчин сауда-экономикалық ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. Екіжақты тауар айналымын ұлғайту, инвестиция, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, цифрлық индустрия және ЖИ саласындағы, сондай-ақ көлік және логистика, денсаулық сақтау, туризм сияқты тағы да басқа салалардағы ынтымақтастықты тереңдету жөніндегі жоспарлар қаралды.
Елдеріміздің көшбасшылары Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Беларусь Республикасының Президенті Александр Григорьевич Лукашенконың саяси ерік-жігері мен тұрақты байланысының арқасында екі ел арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып келеді және барлық деңгейдегі сенімді диалог пен стратегиялық сипатқа ие. Қазақстан Үкіметі сауда-экономикалық және басқа да қарым-қатынастарымыздың қарқынды өзара тиімді негізде дамуы үшін бар күш-жігерін салуға дайын, - деп атап өтті Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов.
Сондай-ақ Беларусь премьер-министрі Турчин де өз көзқарасын айтты.
Біз үшін Қазақстан Республикасы сауда-экономикалық қатынастардағы басым серіктесіміз. Сондықтан біз бұл байланыстарды барлық жағынан да дамытуға дайынбыз. Біздің бүгінгі кездесуіміз Беларусь пен Қазақстан арасындағы диалогті нығайту мен кеңейту процесіне қосымша серпін беретініне, оны жаңа мазмұнмен толтыратынына сенімдімін, - деді Беларусь Премьер-министрі Александр Турчин.
Тараптар өнеркәсіп кооперациясын одан әрі дамыту және бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады.
Цифрлық салада ЖИ элементтерін енгізу бойынша тәжірибе алмасуға басымдық беріліп отыр.
Ауыл шаруашылығында АӨК өнімдерін қайта өңдеу және өндіру жобаларына баса назар аударылмақ. Саланың тиімділігін арттыру үшін аграрлық ғылымдағы ынтымақтастыққа аса мән беріледі. Қазақстандық диқандар биыл ауыл шаруашылығы дақылдарынан мол өнім жинады, мұндай көрсеткішке олар бір жағы агротехнологияларды қолдану нәтижесінде қол жеткізе алды.
Кездесуге қатысушылар көлік және логистика саласындағы өзара іс-қимылдың маңыздылығын атап өтті. Салалық ведомстволардың үйлесімді жұмысы екі мемлекет арасындағы теміржол және автомобиль тасымалдарын үздіксіз қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жаңа экспорттық нарықтарға шығу үшін көлік дәліздерін дамытуда зор әлеует бар.
Сондай-ақ өңіраралық ынтымақтастық және мәдени-гуманитарлық саладағы өзара іс-қимыл мәселелері де талқыланды.
Кездесу қорытындысы бойынша Қазақстан мен Беларусь премьер-министрлерінің қатысуымен екіжақты бірқатар құжатқа қол қойылды:
- Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Беларусь Республикасының Өнеркәсіп министрлігі арасындағы өнеркәсіптік кооперация саласындағы ынтымақтастықты дамытудың 2026–2028 жылдарға арналған жол картасы;
- Астана қаласының әкімдігі мен Минск қалалық атқару комитеті арасындағы 2026–2028 жылдарға арналған сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық туралы жол картасы;
- Алматы облысының әкімдігі мен Витебск облыстық атқару комитеті арасындағы сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық туралы меморандум.