Қазақстан мен Әзербайжан автотасымал рұқсаттарын толық электронды форматқа көшіреді

Жаңа жүйе әкімшілік рәсімдерді оңтайландырып, тасымал үдерісінің ашықтығын арттыруға және рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, тараптар жүк тасымалдарының тұрақты өсімін атап өтіп, екіжақты және транзиттік бағыттарды дамыту мәселелерін талқылады. Келісімге сәйкес, 2026 жылға қосымша 6 000 электрондық рұқсатпен алмасу жоспарланған.
Ал 2027 жылға арналған алдын ала квота 28 000 бірлікті құрап, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 12 000-ға артты. Бұл шешім көлік-логистикалық ынтымақтастықты және сауда байланыстарын одан әрі нығайтуға бағытталған.
Тараптар халықаралық автомобиль тасымалдары саласындағы әріптестікті дамытуға дайын екендіктерін растады.