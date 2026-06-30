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  • Қазақстан мен Әзербайжан автотасымал рұқсаттарын толық электронды форматқа көшіреді

Қазақстан мен Әзербайжан автотасымал рұқсаттарын толық электронды форматқа көшіреді

Екі ел қағаз рұқсат бланкілерінен бас тартады.  

Бүгiн 2026, 04:37
АВТОР
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Көлік министрлігі / Telegram Бүгiн 2026, 04:37
Бүгiн 2026, 04:37
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Фото: Көлік министрлігі / Telegram
 
Баку қаласында Халықаралық автомобиль қатынасы мәселелері жөніндегі Қазақстан–Әзербайжан аралас комиссиясының кезекті отырысы өтті.
 
Отырыс қорытындысы бойынша тараптар 2027 жылдан бастап қағаз түріндегі рұқсат бланкілерінен толық бас тартып, e-Permit жүйесі арқылы автотасымалдарға арналған рұқсаттарды рәсімдеу мен алмасуды толық электронды форматқа көшіруге келісті. Бұл шешім халықаралық тасымалдарда цифрлық технологияларды енгізу тәжірибесін ескере отырып қабылданды.

Жаңа жүйе әкімшілік рәсімдерді оңтайландырып, тасымал үдерісінің ашықтығын арттыруға және рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, тараптар жүк тасымалдарының тұрақты өсімін атап өтіп, екіжақты және транзиттік бағыттарды дамыту мәселелерін талқылады. Келісімге сәйкес, 2026 жылға қосымша 6 000 электрондық рұқсатпен алмасу жоспарланған.

Ал 2027 жылға арналған алдын ала квота 28 000 бірлікті құрап, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 12 000-ға артты. Бұл шешім көлік-логистикалық ынтымақтастықты және сауда байланыстарын одан әрі нығайтуға бағытталған.

Тараптар халықаралық автомобиль тасымалдары саласындағы әріптестікті дамытуға дайын екендіктерін растады.

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