Қазақстан мен АЭХА атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастықты нығайтады

18 желтоқсанда Венада АЭХА штаб-пәтерінде Қазақстан Республикасының Атом энергиясы жөніндегі агенттігі делегациясы АЭХА Бас директорының орынбасары Хуа Люмен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кездесуде Қазақстан мен АЭХА арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен 2026-2029 жылдарға арналған техникалық ынтымақтастық бағдарламалары аясындағы жоспарлар талқыланды.
Қазақстан тарапы атом энергетикасын қауіпсіз дамыту, реттеуді күшейту, кадр даярлау, ғылыми инфрақұрылымды жетілдіру және ядролық медицинаны дамыту бағыттарын қамтитын Ынтымақтастық жол картасының жобасын таныстырды.
Сондай-ақ, атом электр станцияларын салу мен ядролық инфрақұрылымды дамытуда ұлттық реттеуші органды нығайту және нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру бойынша АЭХА қолдауының маңыздылығы атап өтілді.
Нәтижесінде, Жол картасын пысықтау үшін АЭХА жұмыс тобын құру жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді.
Сонымен қатар, сапар аясында ядролық медицина мен онкологиялық көмекті дамыту мәселелері талқыланып, АЭХА құрылымдық бөлімшелерімен үйлестіру кездесулері өтті. АЭХА Қазақстанның атом энергиясын бейбіт мақсатта дамыту бастамаларын қолдауға дайын екенін растады.