Қазақстан мемлекеттік статистикасына 105 жыл толды

Бүгін Астанада Қазақстан мемлекеттік статистикасының 105 жылдық мерейтойына орай «Ұлттық статистикалық жүйелерді цифрлық трансформациялау» атты халықаралық форумның ашылуы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Форумға Қытай, Сингапур, Грузия, Венгрия, Индонезия, Сербия және ТМД елдерінің статистика қызметтерінің басшылары мен өкілдері қатарынан 150-ден астам қатысушы жиналды. Сондай-ақ іс-шараға халықаралық ұйымдардың – БҰҰ, БҰҰ ЕЭК, ЭЫДҰ, Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі, ЮНИДО, ЮНФПА өкілдерімен қатар мемлекеттік органдардың, ғылыми және сараптамалық қауымдастықтың өкілдері қатысып жатыр.
Форум статистиканы цифрландырудың заманауи үрдістеріне, деректердің сапасы мен құндылығына, сондай-ақ мемлекеттік басқару жүйесіне «үлкен деректер» мен жасанды интеллект технологияларын енгізу мәселелеріне арналады.
Форумның пленарлық отырысын аша отырып, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы Әсет Ерғалиев еліміздің Тәуелсіздік жылдарында статистика саласы жоспарлы экономиканың есеп жүйесінен БҰҰ, ЭЫДҰ, ХВҚ және басқа да ұйымдардың халықаралық стандарттарына толық сәйкес келетін заманауи жүйеге дейінгі ауқымды даму жолынан өткенін атап өтті.
Статистика – ашықтық пен сенімнің кепілі. Мерейтой – бұл тек қорытынды шығару ғана емес, жаңа белестерді айқындау мүмкіндігі. Халықаралық ынтымақтастықтың арқасында қазақстандық статистика БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу ісіне айтарлықтай үлес қоса береді, – деді Агенттік төрағасы.
Әлемдік статистика қауымдастығы ақпараттық ортаның дамуы мен қоғамдық өмірдегі өзгерістерге байланысты күрделі сын-қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. ТМД Статистика комитетінің атынан қазақстандық әріптестерімізді мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын және форумды жоғары деңгейде ұйымдастырғандары мен жылы қабылдаулары үшін ризашылығымды білдіремін. Қазақстандық статистиктер мол тәжірибе жинақтады, және оның ТМД елдері үшін пайдалы боларына сенімдімін. Тек бірлескен күш-жігер арқылы біз жаһандық сын-қатерлерге тиімді жауап беріп, статистиканы халқымыздың игілігі үшін пайдалана аламыз, - деді өз құттықтау сөзінде ТМД Мемлекетаралық статистика комитетінің төрағасы Константин Лайкам.
Форум бағдарламасына ұлттық статистика жүйелерінің цифрлық трансформациясы, деректер сапасын арттыру, үлкен деректер мен жасанды интеллектіні пайдалану, сондай-ақ статистика пайдаланушыларымен тиімді коммуникация мәселелеріне арналған сессиялар енгізілген. Сонымен қатар форум барысында Азия даму банкі, ЮНФПА, Halyk Bank, KazAID және Индонезияның Статистика агенттігімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қою жоспарланған.
ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының басшысы Мақсат Тұрлыбаев форумда Бюроның цифрлық трансформация жөніндегі көзқарасын таныстырды.
Біздің мақсатымыз – деректерді жинау, өңдеу және талдауды бірыңғай платформада біріктіретін цифрлық экожүйе қалыптастыру. Бұл статистиканың дәлдігін арттыруға, өзгерістерге жедел ден қоюға және қоғам үшін ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, – деді М. Тұрлыбаев
