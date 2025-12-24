Қазақстан күнбағыс майын ТОП-8 экспорттаушы ел қатарына енді

Қазақстан күнбағыс майын экспорттаушы әлемдік жетекші сегіз елдің қатарына енді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысының ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үлесін 70%-ға дейін ұлғайту жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде республиканың май саласы күнбағыс майын экспорттаушылардың әлемдік рейтингінде Қазақстанның 8-ші орынға шығуын қамтамасыз етті. Бұл туралы Майлы дақылдарды өңдеушілер ұлттық қауымдастығының басқарма төрағасы Ядыкар Ибрагимов мәлімдеді.
Үкіметтің баспасөз қызметі мәлім еткендей, 2025 жылдың 10 айында тазартылған майдың экспорты 122%-ға өсіп, 132 мың тоннадан асты. Шетелдік жеткізілімдердің жалпы көлеміндегі жоғары қайта бөлу өнімдерінің үлесі 25%-ға дейін өсті, ал бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 18%-дан аспаған.
2026 жылы саланы дамытуға жиынтық қуаттылығы жыл сайын 370 мың тонна болатын төрт ірі инвестициялық жобаны іске қосу ықпал ететін болады. Бұл Қазақстанға таяудағы екі-үш жылда Орталық Азия мен Таяу Шығыс нарықтарындағы позициясын нығайтуға мүмкіндік береді.
Мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы өнімдерін терең өңдеуді дамыту жөнінде нақты міндет қойды. Осы тапсырманы жүзеге асырудың және шикізаттық емес тауарлардың экспортын қолдаудың нәтижесінде бұрын нетто-импорттаушы болған Қазақстан соңғы жылдары айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді. Биыл біз әлемдік рейтингте алтыншы орынға ие боламыз деп күтеміз. Орта мерзімді перспективада біздің мақсатымыз – ТОП-5-ке кіру, ал болашақта күнбағыс майын әлемдегі ең ірі жеткізушілердің үштігіне ену, — деп атап өтті Ядыкар Ибрагимов.