Қазақстан Көшпенділер ойындарында топ жарды: 55 медаль жеңіп алды
Ел құрамасының қоржынында 25 алтын, 13 күміс және 17 қола бар. Қазақстандықтар әлі 11 спорт түрінен жүлде үшін сынға түседі.
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының аралық қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпыкомандалық есепте бірінші орында тұр.
4 қыркүйектегі жағдай бойынша, ел спортшылары 55 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 25 алтын, 13 күміс және 17 қола медаль бар.
Екінші орында Қырғызстан құрамасы келеді. Қырғыз спортшыларының қоржынында 58 медаль бар: 23 алтын, 24 күміс және 11 қола. Үшінші орынды Ресей құрамасы (4 алтын, 6 күміс және 13 қола) иеленіп отыр.
Қазіргі уақытта Қазақстан өкілдері Ойындар бағдарламасына енгізілген 42 спорт түрінің 31-і бойынша жарыстарға қатысып үлгерді. Қазақстандық спортшылар аударыспақ, қазақ күресі, алыш, армрестлинг, самбо, арқан тарту, дәстүрлі садақ ату, ат жарыстары, құсбегілік және басқа да спорт түрлерінен жүлдеге ие болды.
Жарыстар әлі де жалғасып жатқандықтан, командалардың медаль есебіндегі орындары өзгеруі мүмкін. Қазақстан спортшылары әлі де 11 спорт түрі бойынша сынға түседі.
VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына әлемнің 113 елінен шамамен 3 мың спортшы қатысып жатыр.
Бұған дейін Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасының спортшылары ұлттық спорт түрлерінен жақсы нәтиже көрсетіп, ойынның үшінші күнінде ел қоржынына 12 алтын, 7 күміс, 5 қола медаль – барлығы 24 медаль салғаны хабарланған болатын.
Көшпенділер ойындарында бүркіт милиционерге «шабуыл» жасады.
Аударыспақтан Сырым Ізбасаров VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы атанды.
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