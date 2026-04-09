Қазақстан Каспий жобасы үшін БАӘ-ден қондырғы сатып алды
Қазақстан Каспий құбыр консорциумы аясында теңіздегі жұмысқа арналған екі айлақ қондырғысын сатып алды. Келісімшарттың бастапқы құны – 106 млн еуро.
Бүгiн 2026, 22:19
Фото: pexels.com
Бұл туралы "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясының Тасымалдау және логистика департаментінің директоры Ерболат Меңдібаев Мәжіліс кулуарында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Департаментінің директорының айтуынша, келісім екі жыл бұрын жасалған, алайда қазіргі геосаяси жағдай жеткізу процесіне әсер етіп отыр.
Атап айтқанда, қондырғыларды Новороссийск портына жеткізуде қиындықтар туындаған. Осыған байланысты жобаға қосымша қаржы қажет болуы мүмкін.
Меңдібаевтың сөзінше, келісімшарттағы баға өзгеріссіз қалмауы ықтимал, өйткені соңғы жылдары нарықтағы жағдай мен логистикалық шығындар айтарлықтай өзгерген.
