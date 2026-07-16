Қазақстан Huida Tech-пен бірлесіп агротехнологиялық экожүйе құрады
Шанхайға (ҚХР) жұмыс сапары және WAIC - Жасанды интеллект жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысу аясында ҚР Премьер-Министрінің орынбасары - Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев «Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» компаниясының негізін қалаушы және бас директоры Чжан Юймен келіссөздер жүргізді.
Кездесу қорытындысы бойынша Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі, Freedom Holding Corp. және Huida Tech арасында стратегиялық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Қазақстан жабдықтарды қарапайым сатып алудан бас тартып, толыққанды өндірістік экожүйені қалыптастыруға бет бұруда. Жоба ауыл шаруашылығы дрондары мен автопилот жүйелерін құрастыруды оқшаулауды, бірлескен R&D орталықтарын құруды және цифрлық агроөнеркәсіп кешені үшін білікті кадрларды даярлауды қамтиды.
Біз жай ғана техника жеткізуді талқылап отырған жоқпыз, біз индустрия құруды мақсат етіп отырмыз. Қазақстан өндірісті оқшаулау үшін барлық қажетті жағдайды, соның ішінде салықтық жеңілдіктер мен ауыл шаруашылығында озық ЖИ-шешімдерін енгізу үшін реттеушілік құмсалғышты ұсынуға дайын. Біз озық қытайлық технологиялардың біздің қажеттіліктерімізге бейімделіп, Орталық Азия мен ЕАЭО нарықтарына шығуын қалаймыз, - деп атап өтті Жаслан Мәдиев.
Әріптестік аясында қазақстандық тарап деректер егемендігі мен технология трансферіне ерекше назар аударып, оқшауланған шешімдердің ауыл шаруашылығын цифрландырудың мемлекеттік инфрақұрылымына интеграциялануын қамтамасыз етеді.
Естеріңізге сала кетсек, «Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» - бұл дәл егіншілік технологияларын әзірлейтін жетекші қытайлық компания. Ол спутниктік навигация негізіндегі ауыл шаруашылығы техникасына арналған автоматты басқару жүйелерін, агрохимиялық жұмыстарға және жүк тасымалдауға арналған ауыл шаруашылығы дрондарын, сондай-ақ мониторингтік IoT-терминалдарын, топырақ бақылау датчиктерін және автоматтандырылған тамшылатып суару жүйелерін өндіруге маманданған.
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