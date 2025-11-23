Қазақстан хоккейден Қытай құрамасын жеңді

Қазақстанның хоккей құрамасы Бейжіңде (Қытай) өтіп жатқан Азия чемпионаты-2025 жарысында өздерінің екінші ойынын өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Талғат Жайлауовтың шәкірттері турнир иелерін – Қытай құрамасымен күш сынасты.
Кездесудің алғашқы кезеңінде Қазақстан сапынан Максим Мусоров есеп ашты. Екінші кезеңде Степан Александров, Батырлан Мұратов және Артур Гатиятов көзге түсіп, есепті еселей түсті. Міне, осыдан кейін Қытай хоккейшілер бір шайба соға алды.
Үшінші кезеңде Мұратов матчтағы өзінің екінші голын соғып, кездесудің нүктесін қойды. Қорытынды есеп – 5:1.
Айта кетерлігі, 23 қарашад күні Қазақстан құрамасы Жапония командасымен кездеседі.