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  • Қазақстан ерлер құрамасы семсерлесуден Азия ойындарының қола жүлдесін иеленді

Қазақстан ерлер құрамасы семсерлесуден Азия ойындарының қола жүлдесін иеленді

Қазақстан құрамасы саблядан Жапонияға есе жіберіп, Азия ойындарының қола жүлдесін жеңіп алды.

26 Қыркүйек 2026, 17:01
АВТОР
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ҚР ҰОК/Арлан Олжабай 26 Қыркүйек 2026, 17:01
26 Қыркүйек 2026, 17:01
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Фото: ҚР ҰОК/Арлан Олжабай

Қазақстан ерлер құрамасы семсерлесуден Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жеңіс тұғырына көтерілді.

Отандастарымыз сабля бәсекесінің жартылай финалына дейін жетті. Ұлттық құрама бұл кезеңде Жапониямен жолығып, қарсылас командаға 45:34 есебімен жол берді.

Осылайша ерлер құрамасы Қазақстанның жүлде қорын қоламен толықтырды.

Қазақстан құрамасы сапында Назарбай Саттархан, Артем Саркисян, Қуаныш Ерғашбай және Нұрмұхаммед Жайлыбай өнер көрсетті.

Айта кетейік, бұған дейін Артем Саркисян жекелей сында үшінші орын алған еді.

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