Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстан екінші АЭС-ін қытайлық компаниямен бірлесіп салмақ

Бүгiн, 14:04
159
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Президент Қытай ұлттық ядролық өнеркәсіп корпорациясының (CNNC) бас директоры Шэнь Яньфэнді қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қасым-Жомарт Тоқаев Шэнь Яньфэнді Қытай атом өнеркәсібіне 70 жыл толуымен құттықтап, бұл мерейлі меже аталған саладағы диалогты одан әрі нығайтуға жол ашатынын атап өтті.

Мемлекет басшысы Төраға Си Цзиньпинмен жүргізген келіссөз барысында атом индустриясындағы ынтымақтастыққа айрықша мән беріліп, маңызды уағдаластықтарға қол жеткізілгенін айтты.

Президент тәжірибесі мол әрі технологиясы озық CNNC компаниясымен бірлескен жобалар, соның ішінде еліміздегі екінші атом электр стансасының құрылысы табысты жүзеге асырылатынына сенім білдірді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қытай Қазақстандағы жаңартылатын энергия жобаларын іске асыруға ниетті
Келесі жаңалық
Қазақстанда ипотека шарттары қалай өзгеруі мүмкін?
Өзгелердің жаңалығы