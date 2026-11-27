Қазақстан дзюдодан кадеттер арасындағы Гран-при кезеңін алты медальмен аяқтады
Әдия Жанахмет (40 келіге дейін) алтын медаль жеңіп алды.
27 Қараша 2026, 03:37
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27 Қараша 2026, 03:3727 Қараша 2026, 03:37
160Фото: ҚР ҰОК
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыстың соңғы күні 90 келіден жоғары салмақта Ердәулет Жұмабай финалға дейін жетіп, қарсыласына жол берді. Нәтижесінде отандасымыз күміс жүлдеге ие болды.
Осылайша Қазақстан құрамасы кадеттер арасындағы Гран-при кезеңін алты медальмен аяқтады. Бұған дейін Әдия Жанахмет (40 келіге дейін) алтын медаль жеңіп алды. Ернат Кеңесбек (55 келіге дейін) және Аслан Ерғалиев (60 келіге дейін) күміс жүлдеге ие болды. Ал Ғабит Расулхан (60 келіге дейін) және Ерік Үсенов (66 келіге дейін) үшінші орын алды.
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