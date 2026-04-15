Қазақстан дәрігерлері Түркияда оқытылады: Медицина саласындағы ынтымақтастық кеңейіп жатыр
Қазіргі таңда ауруханалар құрылысы, онкологиялық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ университеттік клиникалар мен фармацевтикалық өндірісті дамыту жобалары іске асырылуда.
Қазақстан мен Түркия денсаулық сақтау саласындағы әріптестікті күшейтпек. Бұл туралы Үкімет үйінде Түркия вице-президенті Жевдет Йылмазбен өткен комиссия отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Үкімет үйінде Қазақстан-Түркия Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі комиссияның 14-отырысы өтті. Кездесу барысында екі ел арасындағы денсаулық сақтау саласындағы байланыстарға ерекше назар аударылды.
Денсаулық сақтау саласындағы қазақ-түрік қатынастарына ерекше мән береміз. Біз қазақстандық медицина қызметкерлері үшін мамандандырылған оқытуды ұйымдастыру бойынша түрік тарапының қолдауын жоғары бағалаймыз. Атап айтқанда, апаттар медицинасы, шұғыл және жедел медициналық көмек салаларында 40-тан астам қазақстандық маманды оқыту жоспарымыз бар. Екі елдің медициналық университеттері арасында академиялық алмасу бағдарламаларын кеңейту, сондай-ақ қазақстандық дәрігерлердің Түркияның жетекші клиникаларында тағылымдамадан өтуін дамыту біз үшін маңызды, – дейді Олжас Бектенов.
Бүгінде Қазақстан мен Түркия арасындағы денсаулық сақтау саласындағы инвестициялық ынтымақтастық оң серпін көрсетуде.
Қазіргі таңда ауруханалар құрылысы, онкологиялық инфрақұрылымды дамыту, сондай-ақ университеттік клиникалар мен фармацевтикалық өндірісті дамыту жобалары іске асырылуда. Әлемдегі үздік жүйелердің бірі саналатын e-Nabız ақпараттық платформамен таныстық. Аталған жоба шынымен қызығушылығымызды тудырды. Біз Түркия Республикасының медициналық деректерді басқару саласындағы тәжірибесін зерделеуге және оны іс жүзінде қолдануға мүдделіміз, – дейді Олжас Бектенов.
Ең оқылған:
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге өседі – вице-министр
- TikTok үшін тәуекел: Ақтөбеде көлік төбесінде "шоу" көрсеткендер жауапқа тартылды
- Қазақстан паспорты әлемдік рейтингте жоғарылады: Қазақстандықтар 80-ге жуық елге визасыз саяхаттайды
- Астанада Дарын Мубаров діни материалдарды заңсыз таратқаны үшін жауапқа тартылды
- Түркияда мектепте атыс болып, 16 адам жараланды