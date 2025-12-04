Қазақстан дәрі өндірісінде шикізатқа толық тәуелді – Сенатта сын айтылды

Бүгінгі Сенат отырысында депутат Жанна Асанова Қазақстандағы фармацевтикалық өндірістің басты мәселесін көтерді. Оның айтуынша, мемлекет отандық компаниялардан толық циклді өндіріс талап етеді, алайда елімізде дәрілік субстанция өндірісі мүлдем жолға қойылмаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Парламентшінің дерегінше, Қазақстан фармацевтика саласы шетелдік шикізатқа толық тәуелді, ал оның сапасын бақылау механизмі жоқ. Субстанция үшін қажетті есептер жүргізілмейді, ішкі сұраныс болжанбайды, өндірушілердің бірыңғай тізілімі де қалыптаспаған.
Нарыққа сапасы күмәнді шикізат түсу қаупі жоғарылап келеді. Бұл препараттардың тиімділігіне ғана емес, пациенттердің қауіпсіздігіне де тікелей әсер етеді, – деді Жанна Асанова.
Сенатордың айтуынша, Қазақстанда халықаралық стандарттарға сай субстанция досьесіне қойылатын міндетті талаптар жоқ. Сонымен бірге шетелдік өндіріс орындарына инспекция жүргізілмейді және импорт кезінде де, тіркеуден кейін де зертханалық тексеру жасалмайды.
Не ұсынылды?
Депутат фармацевтика саласын жүйелі түрде дамыту үшін:
• субстанция өндірісін өнеркәсіптік немесе ғылыми ведомствоға беру,
• молекулалар тізімімен ФҚС өндіру жөніндегі ұлттық бағдарлама әзірлеу,
• субстанциялар бойынша құзыреттілік орталығын құру,
• міндетті зертханалық бақылау мен халықаралық инспекцияларды енгізу,
• толық цикл талаптарын уақытша тоқтата тұру қажеттігін айтты.
Жанна Асанованың пікірінше, қазір толық циклді фармацевтикалық өндіріс көрсеткіші талап етілгенімен, оның инфрақұрылымы да, экономикалық моделі де жоқ. Сондықтан саланы дамыту нақты ғылыми және өндірістік қолдаусыз мүмкін емес.