Qazaqstan Barysy Grand Slam: Үш қазақстандық спортшы турнирдің финалына шықты
Qazaqstan Barysy Grand Slam турнирінде қазақстандық балуандар финал мен қола жүлде үшін белдеседі.
Бүгiн 2026, 18:21
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:21Бүгiн 2026, 18:21
74Фото: Туризм және спорт министрлігі
Елордадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында өтіп жатқан Qazaqstan Barysy Grand Slam турнирінің күндізгі сессиясында ерлер арасында 73 және 81 келіге дейінгі, әйелдер арасында 63 және 70 келіге дейінгі салмақ дәрежелерінде белдесулер өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстанның үш өкілі финалда медаль үшін күресуге мүмкіндік алды.
Финал
81 келіге дейін
- Жалғас Қайролла – Петру Пеливан (Молдова)
Қола медаль үшін белдесулер
73 келіге дейін
- Ансарбек Ғайнуллин – Влад Митру (Молдова)
81 келіге дейін
- Досхан Жолжақсынов – Давид Лима (Бразилия)
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Қазақстанда ең төменгі жалақы қашан өсетіні белгілі болды
- "Бәйтерек" ескерткіші алдында әдепсіз қылық көрсеткен 19 жастағы жігіт ұсталды
- Қазақстан соғыс ардагерлеріне төлем көлемі бойынша ТМД-да көш бастап тұр
- Қостанай облысында полиция қызметкерлері жоғалған сегіз жастағы баланы жедел түрде тапты