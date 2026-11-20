Қазақстан балуандары Таиландтағы халықаралық турнирде екі алтын медаль алды
Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты.
20 Қараша 2026, 05:45
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20 Қараша 2026, 05:4520 Қараша 2026, 05:45
88Фото: ҚР ҰОК
Алғаш болып бозкілемге грек-рим күресінің балуандары шықты. Нәтижесінде Қазақстан құрамасы екі алтын медаль жеңіп алды.
Еркебұлан Анапия (82 келіге дейін) және Данияр Қанағатбек (72 келіге дейін) қарсылас шақ келтірмей, алтын тұғырға көтерілді.
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыс 22 қарашаға дейін жалғасады.
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