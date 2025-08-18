Қазақстан бадминтоншылары халықаралық турнирде қола жүлде жеңіп алды

Спортшыларымыз Дмитрий Панарин мен Махсут Тәжібуллаев беделді халықаралық турнир JE Wilson Ghana International 2025 барысында ерлер арасындағы жұптық санатта қола медаль иеленді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Турнир бойы қазақстандық жұп жарқын ойынымен, табандылығымен және жоғары шеберлігімен ерекшеленді. Әрбір матч төзімділіктің де, тактикалық ойлаудың да нағыз сынағына айналды, ал мықты қарсыластарға қарсы жеңістер спортшыларымыздың жоғары деңгейде дайындалғанын тағы бір мәрте дәлелдеді.
Бұл жүлде — тек қана Дмитрий Панарин мен Махсут Тәжібуллаевтың жеке жетістігі емес, сонымен қатар Қазақстандағы бадминтонның дамуына қосқан маңызды үлесі. Спортшыларымыздың жеңісі жас буынға шабыт беріп, еліміздің халықаралық спорт аренасындағы беделін нығайтады.
Қазақстан Бадминтон федерациясы Дмитрий мен Махсутты лайықты жеңісімен құттықтап, спортшыларды дайындауда үлкен үлес қосқан бапкерлік құрамға алғыс білдіреді.