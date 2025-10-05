Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстан аумағында жер сілкінісі тіркелді

Бүгiн, 13:15
38
pixabay.com
Фото: pixabay.com

5 қазанда таңертең қазақстандық сейсмологтар жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасының Ядролық физика ұлттық зерттеу орталығына қарасты Геофизикалық зерттеулер институтының жедел мәліметтеріне сәйкес, жер дүмпуі Астана уақытымен сағат 11:20-да (Гринвич уақытымен 06:20) болған.

Сейсмологтардың ақпараты бойынша, жер сілкінісінің ошағы Қытай аумағында орналасқан.

Эпицентр координаттары – солтүстік ендік 40,47°, шығыс бойлық 77,15°. Жер сілкінісінің магнитудасы – 4,5, энергетикалық класы – K=10,4, – делінген Қазақстанның Ұлттық деректер орталығының хабарламасында.

Қазіргі уақытта жер дүмпуі Қазақстан аумағында сезілгені немесе зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

