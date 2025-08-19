Қазақстан 2028 жылға дейін негізгі азық-түлік өнімдерімен өзін-өзі толық қамтамасыз етуді жоспарлап отыр

18 тамыз күні Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен жиында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ағымдағы жағдайы қаралды, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Азық-түлік қауіпсіздігі екі негізгі элементке негізделеді: азық-түліктің нақты қолжетімділігі – Ауыл шаруашылығы министрлігі, ал экономикалық қолжетімділігі – Сауда және интеграция министрлігі жауап береді.
Азық-түлікпен қамтамасыз ету бойынша нақты іс-шаралар АӨК-ті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы мен 2028 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін екі есеге арттыру жөніндегі Жол картасында бекітілген.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша, 2021–2024 жылдары жалпы өнім көлемі 11,3%-ға көтеріліп, 7,5 трлн теңгеден 8,3 трлн теңгеге дейін өсті. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы 14%-ға (4,4-тен 5 трлн теңгеге дейін), мал шаруашылығы 5,6%-ға (3,1-ден 3,29 трлн теңгеге дейін) артты. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында өсім 3,7%-ды құрап, 1,8 трлн теңгеге жетті.
Биыл егіс алаңы 23,6 млн гектарға дейін ұлғайтылды (+322,8 мың га). Бұл ретте дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар алқабы қысқарып (- 629,9 мың га), әлеуметтік маңызы бар әрі жоғары рентабельді дақылдардың алқабы кеңейді: майлы дақылдар – 4 млн га (+1 055,5 мың га), картоп – 131,2 мың га (+9,3 мың га).
Мал шаруашылығында 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында барлық мал түрлерінің басы өскен: ІҚМ – 8,3%-ға (8,8 млн бас), қой мен ешкі – 0,8%-ға (21,5 млн бас), жылқы – 4,7%-ға (4,6 млн бас), құс – 2,7%-ға (47,7 млн бас). Бұл өнім өндірудің артуына ықпал етті: ет (тірідей салмақта) – 529,9 мың тонна (+1,5%), құс еті – 187,7 мың тонна (+4,9%), сүт – 1,8 млн тонна (+7%), тауық жұмыртқасы – 2,2 млрд дана (+0,9%).
Азық-түлік өнімдерін өндіру көлемі 10,5%-ға өсіп, 1,8 трлн теңгені құрады. Сүт, ет, ұн, макарон өнімдері, өсімдік және сары май өңдеу көлемі артты.
Қазақстан өзін негізгі азық-түлік өнімдерімен 80–100% және одан да жоғары деңгейде қамтамасыз етіп отыр. Ет, сүт, жұмыртқа, көкөніс, ұн – бұлардың бәрі еліміздің тұрғындарының қажеттілігін толық өтеуде. Десе де, құс еті, шұжық, ірімшік, қант және балық бойынша импорт сақталуда, – деді ауыл шаруашылығы вице-министрі Ермек Кенжеханұлы.
Аталған бағыттардағы тәуелділікті төмендету үшін инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, 2022–2024 жылдары қуаттылығы 144 мың тонна болатын 17 құс фабрикасы іске қосылды. Бұл құс етімен қамтамасыз ету деңгейін 67%-дан 79%-ға жеткізді. 2028 жылға дейін тағы 41 кәсіпорын іске қосылып, толық өзін-өзі қамтамасыз етуге қол жеткізіледі.
Егер 2019 жылы елде небәрі 19 сүт фермасы болса, бүгінде олардың саны 69-ға жетті, тағы 47-сі салынуда. Барлығы 116 ферма іске қосылған соң сүт өндірісі жылына 600 мың тоннаға артып, ірімшік пен сүзбе қажеттілігі толық қамтамасыз етіледі.
Негізгі азық-түлік өнімдерінің экономикалық қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының өсуін тежеу бойынша кешенді шаралар жүргізуде. Сауда және интеграция бірінші вице-министрі Айжан Бижанованың айтуынша, жыл басынан бері бағаның өсу қарқыны айтарлықтай бәсеңдеген. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасы өсімінің орташа индексі 8% болған кезде, екінші тоқсаннан бастап оның баяулағаны байқалады: сәуірде – 1,6%, мамырда – 1%, маусымда – 0,7%, шілдеде – 0,4%, тамыздың екі аптасында – небәрі 0,1%.
Айжан Бижанованың айтуынша, Қазақстандағы әлеуметтік маңызы бар тауарлардың басым бөлігі ЕАЭО елдері арасындағы ең арзаны болып отыр.
Күнбағыс майы, сүзбе, жұмыртқа, тұз, қарақұмық, күріш, ұн, көкөніс сынды барлығы 15 азық-түлік өнімі бойынша Қазақстанда ЕАЭО елдерінің ішіндегі ең төмен нарықтық бағалар тіркелген. Сүт пен сиыр еті бойынша Қазақстан тек Беларусьтан кейін тұр, құс еті бойынша Беларусь пен Ресейден, ал сары май бойынша Қырғызстаннан кейін, – деді бірінші вице-министр.
Бағаны ішкі нарықта тұрақтандыру үшін мемлекет бордақылау алаңдарын дамытуға, ет кластерін құруға қолдау көрсетіп, өңірлер мен ірі қалаларда фермерлерге тегін сауда орындары ұсынылатын жәрмеңкелер өткізіп келеді.
Сонымен қатар отандық өндірісті қолдау және қазақстандық тауарлардың сауда желілеріндегі сөрелерге еркін қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін Сауда және интеграция министрлігі заңнамаға өзгерістер дайындауда. Мәселен, жеткізілімдер үшін төлемді кейінге қалдыру мерзімін 30 күнмен шектеу ұсынылды. Сондай-ақ отандық өнімдерді сөрелерге орналастыруға қоғамдық бақылау тетігі енгізілмек. Тұрғындар заң бұзушылықтарды тіркеп, уәкілетті органға жолдай алады. Ол үшін «Сапалы өнім» жүйесі әзірленуде.
Жиында сондай-ақ Серік Жұманғарин тарифтердің өсуінің инфляцияға ықпалын төмендету мәселелері бойынша ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасын тыңдады. Отырыс қорытындысында ел тұрғындарын қазақстандық өнімдермен қолжетімді бағамен қамтамасыз ету жұмыстарын жеделдету жөнінде нақты тапсырмалар берді.