Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақ самбошылары әлем чемпионатында 7 жүлде жеңіп алды

Бүгiн, 21:50
165
Бөлісу:
Спортты дамыту дирекциясы
Фото: Спортты дамыту дирекциясы

Қазақстан құрамасы Сингапурда өткен жағажай самбосынан V әлем чемпионатында табысты өнер көрсетті. Спортшыларымыз жалпы есепте 1 алтын, 1 күміс және 5 қола медаль иеленді. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жүлдегерлер тізімі:

  • Маргарита Бажаева (-50 кг) – алтын медаль;
  • Асқар Еспусинов (-58 кг) – күміс медаль;
  • Жандос Бейсенбаев (-71 кг) – қола медаль;
  • Болат Сапар (-88 кг) – қола медаль;
  • Айнұр Төребай (-59 кг) – қола медаль;
  • Арайлым Әбенова (-72 кг) – қола медаль;
  • Қазақстан құрамасы (командалық сайыс) – қола медаль.

Биылғы додаға 20 елден спортшылар қатысып, тартысты бәсеке өрбіді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
БАҚ: Трамп пен Путиннің кездесуіне Зеленский де келуі мүмкін
Келесі жаңалық
Жайық өзенінде ер адам суға батып кете жаздады
Өзгелердің жаңалығы