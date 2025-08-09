Қазақ самбошылары әлем чемпионатында 7 жүлде жеңіп алды

Қазақстан құрамасы Сингапурда өткен жағажай самбосынан V әлем чемпионатында табысты өнер көрсетті. Спортшыларымыз жалпы есепте 1 алтын, 1 күміс және 5 қола медаль иеленді. Бұл туралы Спортты дамыту дирекциясы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жүлдегерлер тізімі:
- Маргарита Бажаева (-50 кг) – алтын медаль;
- Асқар Еспусинов (-58 кг) – күміс медаль;
- Жандос Бейсенбаев (-71 кг) – қола медаль;
- Болат Сапар (-88 кг) – қола медаль;
- Айнұр Төребай (-59 кг) – қола медаль;
- Арайлым Әбенова (-72 кг) – қола медаль;
- Қазақстан құрамасы (командалық сайыс) – қола медаль.
Биылғы додаға 20 елден спортшылар қатысып, тартысты бәсеке өрбіді.