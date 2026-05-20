Қазақ қызы АҚШ-тағы жоғары дипломатиялық қызметке тағайындалды
Әсел Робертс бұған дейін АҚШ-тың мемлекеттік басқару жүйесінде жауапты қызметтер атқарған.
АҚШ-та қазақ қызы жоғары дипломатиялық лауазымға тағайындалды. Әсел Қалиқызы Робертс (Төленова) Америка Құрама Штаттарының Словениядағы өкілетті елшісі қызметіне бекітілді. Бұл туралы ҚР Парламенті Сенатының депутаты Бибігүл Жексенбай әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.
Бұл тағайындау халықаралық саясаттағы қазақ әйелдерінің жаңа буыны қалыптасып келе жатқанын көрсететін маңызды оқиға ретінде бағалануда.
Әсел Робертс бұған дейін АҚШ-тың мемлекеттік басқару жүйесінде жауапты қызметтер атқарған. Ол Барак Обама әкімшілігі тұсында Ақ үйде қызмет етіп, кейін президент Джо Байденнің протокол жетекшісі болған.
Сарапшылардың пікірінше, оның дипломатиялық қызметке тағайындалуы америкалық мемлекеттік жүйедегі кәсібилік пен меритократия қағидаттарының көрінісі. Сонымен қатар бұл қазақ диаспорасының халықаралық саясат пен жаһандық басқару кеңістігіндегі ықпалы артып келе жатқанын аңғартады.
Әсел Робертстің мансап жолы қазіргі қазақ әйелінің жаңа бейнесін қалыптастырады. Ол этникалық тамырын сақтай отырып, халықаралық дипломатияда, стратегиялық коммуникацияда және жаһандық келіссөздер алаңында табысты еңбек етіп келеді.
Оның жетістігі Қазақстан үшін де маңызды символдық мәнге ие. Өйткені бүгінде мемлекеттердің халықаралық беделі экономикамен ғана емес, әлемдік элита құрамындағы тұлғаларымен де бағаланады.
Әсел Қалиқызының жаңа қызметі – қазақ әйелдерінің халықаралық деңгейдегі ықпалы мен интеллектуалдық әлеуетінің айқын көрінісі.
