Қазанның соңғы күндері Қазақстанда ауа райы қандай болады?

Бүгiн, 12:35
421
Алдағы күндері еліміздің бірнеше өңірінде жаңбыр жауып, жел күшейіп, ауа температурасы төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің болжамынша, 30-31 қазан күндері республиканың солтүстік, орталық және шығыс өңірлерінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Ал оңтүстік аймақтарда жаңбыр жауады, таулы өңірлерде түнде жаңбыр мен қар түріндегі аралас жауын-шашын күтіледі.

Ел аумағында түнгі және таңғы уақытта тұман түседі.

Сонымен қатар күндізгі ауа температурасы біртіндеп төмендейді:

• Батыста +5…+10°С,
• Солтүстік пен орталықта +2…+10°С,
• Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста +8…+17°С,
• Шығыста +8…+18°С шамасында болады.

