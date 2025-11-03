Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазанда инфляция 12,6%-ға дейін төмендеді – Ұлттық статистика бюросы

Бүгiн, 14:17
43
Қазақстанда қазан айындағы инфляция 12,6%-ға дейін төмендеді. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, азық-түлік бағасы 13,5%-ға, ақылы қызметтер 12,9%-ға, өзге тауарлар 11%-ға өскен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бюро мәліметінше, жылдық есепте баға өсімі мынадай деңгейде тіркелді:

  • азық-түлік тауарлары – 13,5%,
  • ақылы қызметтер – 12,9%,
  • азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 11%.

Мамандардың айтуынша, инфляцияның баяулауы маусымдық факторлар мен кейбір әлеуметтік маңызы бар тауарларға бағаның тұрақтануымен байланысты.

