Қазанда инфляция 12,6%-ға дейін төмендеді – Ұлттық статистика бюросы

Қазақстанда қазан айындағы инфляция 12,6%-ға дейін төмендеді. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, азық-түлік бағасы 13,5%-ға, ақылы қызметтер 12,9%-ға, өзге тауарлар 11%-ға өскен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бюро мәліметінше, жылдық есепте баға өсімі мынадай деңгейде тіркелді:
- азық-түлік тауарлары – 13,5%,
- ақылы қызметтер – 12,9%,
- азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 11%.
Мамандардың айтуынша, инфляцияның баяулауы маусымдық факторлар мен кейбір әлеуметтік маңызы бар тауарларға бағаның тұрақтануымен байланысты.