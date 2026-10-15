Қазанда азаматтарға 112 мың теңгеге дейін ақшалай көмек беріледі
Ақтөбе облысында мүгедектігі бар адамдарға 112 мың теңгеге дейін көмек төленеді
Ақтөбе облысында Республика күніне орай мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балаларға біржолғы әлеуметтік көмек беріледі. Төлем мөлшері санатына қарай 56 225 теңгеден 112 450 теңгеге дейін болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасы редакциямыздың ресми сауалына берген жауабында хабарлады.
Басқарманың мәліметінше, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын мүгедектігі бар адамдарға 13 айлық есептік көрсеткіш (АЕК), яғни 56 225 теңге төленеді. Ал мүгедектігі бар балаларға 26 АЕК немесе 112 450 теңге көлемінде біржолғы көмек беріледі.
Аталған көмекті биыл қазан айында төлеу жоспарланған.
Бұған дейін Атырау облысында барлық топтағы мүгедектігі бар азаматтарға Республика күніне орай біржолғы әлеуметтік көмек төленетінін жаздық.
Оған қоса, Ақмола облысында Халықаралық мүгедектігі бар адамдар күніне орай I, II және III топтағы мүгедектігі бар азаматтарға, сондай-ақ мүгедектігі бар балаларға біржолғы әлеуметтік көмек көрсетіледі.
Ең оқылған:
- Артық салмақ деп ойлаған: Алматыда дәрігерлер әйелдің ішінен үш келілік ісікті алды
- Жаңбыр, қар және көктайғақ: 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды
- 4 пен 5 алатындар көбейді, бірақ білім сапасы ше? Депутат министрге сұрақ қойды
- Қазақстандықтар 2 млн теңгеге дейінгі соманы 36 айға бөліп төлей алады
- Алматы облысындағы атыс пен шабуыл: Полиция жанжалға қатысушыларды ұстады