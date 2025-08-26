Қаза тапқандар бар: Британдық Уайт аралында тікұшақ құлады

Ұлыбританияның Уайт аралында тікұшақ апаты болды. Оқиға салдарынан үш адам көз жұмып, тағы бір адам ауруханада ауыр халде жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ The Independent басылымына сілтеме жасап.
Гэмпшир округі мен Уайт аралының полициясы апат фактісін растады. Northumbria helicopters компаниясының мәліметінше, бортта ұшқышты қосқанда төрт адам болған.
Апат Астана уақытымен 13:24-те тіркелді. Куәгерлердің айтуынша, тікұшақ құлар алдында спиральмен төмендеп, кейін хеджирлеуге соғылған.
Қазіргі таңда апаттың себебін анықтау үшін тергеу амалдары басталды.