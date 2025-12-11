Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қайтыс болған адамның зейнетақы жинақтары қайда кетеді

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 10:01
153
Бөлісу:
Арман Мухатов -архив
Фото: Арман Мухатов -архив

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қайтыс болған салымшылардың жинақтары қалай рәсімделетіні туралы ақпарат берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Қор өкілдерінің мәліметінше, алдымен марқұмның отбасы жерлеу рәсіміне арналған біржолғы төлемді ала алады. Бұл төлемнің мөлшері 94 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) тең. Егер марқұмның жинақтары көрсетілген сомадан аз болса, онда шоттағы барлық қаражат толық төленеді.

Өтінішті БЖЗҚ бөлімшесінде, мобильді қосымша арқылы немесе қордың ресми сайты арқылы беруге болады.

Құжаттар тексерілгеннен кейін төлем 5 жұмыс күні ішінде аударылады.
Марқұмның қалған зейнетақы жинақтарын алу үшін мұрагерлер міндетті түрде нотариусқа жүгінуі тиіс.

Нотариус e-NOTARIAT жүйесі арқылы БЖЗҚ-ға сұрау жолдап, жинақтар туралы ақпарат алады.

Егер мұрагер алты айлық мерзімді өткізіп алса, мұрагерлік құжатты қалпына келтіру үшін сотқа өтініш беру қажет.

Мұрагерлік құжат дайын болғаннан кейін БЖЗҚ-ға өтінім беріледі. Қорға тиісті құжаттарды жеке түрде немесе пошта арқылы жіберуге болады. Қажетті құжаттар БЖЗҚ-ға түскен соң, мұрагерлерге төлемдер 10 жұмыс күні ішінде аударылады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
ҰБТ халықаралық форматқа өтеді: бұл оқушыларға қалай әсер етеді?
Келесі жаңалық
Үлкен балалар тілін қайшымен кеспек болды: 7 жасар бала шабуыл оқиғасын ойдан шығарған
Өзгелердің жаңалығы