Қайтарылған активтер есебінен Жетісу облысында 29 әлеуметтік нысан бой көтерді
Облыс прокуроры Рудничный кентіндегі жаңа мектептің құрылысын барып көріп, жұмысты уақытында аяқтауды тапсырды.
25 Шілде 2026, 16:17
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