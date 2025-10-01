"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: қауіпсіздікке 2,5 мыңнан аса полицей жауапты болды

Кеше Алматының Орталық стадионында УЕФА Чемпиондар лигасы аясында "Қайрат" пен "Реал Мадрид" клубтары кездесті. Ойын 0:5 есебімен мадридтік команданың пайдасына шешілді. Стадион трибунасынан 23 мыңға жуық жанкүйер тамашалады. Алаңдағы қауіпсіздік шараларын сақтауға 2,5 мыңнан аса полицей жұмылдырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қалалық әкімдіктің мәліметінше, бұл матч шетелде де қызығушылық тудырды: Алматыға 5 мыңнан аса шетелдік турист келді. Негізгі ағын Қытай, Ресей, Испания, Жапония, Ұлыбритания, Чехия сияқты елдерден келді.
Қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 2,5 мыңнан аса полицей жұмылдырылды. Сонымен қатар, Алматы гарнизонынан шамамен 50 әскери қызметкер кезекшілік етті. Ал жедел жәрдем мен білікті дәрігерлер медициналық қызмет көрсетті.
Жанкүйерлердің ыңғайы үшін метрополитен жұмысы түнгі 01:00-ге дейін ұзартылды (әдетте 00:00-ге дейін). Сондай-ақ Орталық стадионнан алты бағыт бойынша 60 тегін автобус қатынап, жанкүйерлерді қалаға жеткізді.
"Қайрат" – "Реал Мадрид" ойыны тек спорттық шара емес, нағыз әлемдік футбол мерекесіне айналды. Алматы ұйымдастыру деңгейін де, қонақжайлығын да тағы бір мәрте көрсетті.
Еске салсақ, Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов алғаш рет қазақ жерінде өткен Қайрат-Реал матчта қоғамдық тәртіптің жақсы қамтамасыз етілгенін мәлімдеді.