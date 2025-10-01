"Ешқандай кемшілік болған жоқ": Полиция Қайрат-Реал матчындағы қауіпсіздік туралы

Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов алғаш рет қазақ жерінде өткен Қайрат-Реал матчта қоғамдық тәртіптің жақсы қамтамасыз етілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қауіпсіздік сақталды. Бұл – футболдың үлкен іс-шарасы. "Реал" командасы алғаш рет қазақ жеріне келіп отыр. Біз бәріміз футбол жанкүйеріміз және қазақ футболын қолдаймыз. Кеше қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін жоғары деңгейдегі шаралар қабылданды. Сондықтан біздің тарапымыздан ешқандай кемшілік болған жоқ. Полиция қызметкерлері өз міндеттерін жоғары деңгейде орындады, – деп жауап берді ол Мәжіліс кулуарында.
Еске салсақ, Алматының орталық стадионында Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінің екінші турында "Қайрат" футол клубы мадридтік "Реалды" қабылдады. Отандастарымыз "Реал Мадридтен" 0:5 есебімен ұтылды.