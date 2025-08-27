Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

"Қайрат" алғаш рет Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шықты

Бүгiн, 00:40
140
скрин
Фото: скрин

Алматылық команда УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде шотландиялық "Селтикпен" кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алғашқы матчта тең нәтиже тіркелсе, Қазақстанда өткен матчта сары-қаралар негізгі уақытта (0:0) тең түсті. ал пенальти сериясында жеңіске жетті. Осылайша "Қайрат" алғаш рет Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне жолдама алды.

"Қайрат" футбол клубының Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне дейінгі жолы:

"Олимпия Любляна" 1:1 "Қайрат"

"Қайрат" 2:0 "Олимпия Любляна"

 

"Купс" 2:0 "Қайрат"

"Қайрат" 3:0 "Купс"

 

"Қайрат" 1:0 "Слован Братислава"

"Слован Братислава" 1:0 "Қайрат" (п.с 3:4)

 

"Селтик" 0:0 "Қайрат"

"Қайрат" 0:0 "Селтик" п.с 3:2

Тарихи ойынды "Qazsport" телеарнасы тікелей эфирде көрсетті.

