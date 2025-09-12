Қай жерде жүрсең де, ата-анаға құрметті ұмытпау керек – Ардақ Назаров

Депутат Ардақ Назаров Мәжіліс отырысында анасын мерейтойымен құттықтаған сәтіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ардақ Назаров Instagram-дағы парақшасында жазба жариялап, онда анасын құттықтауына соңғы кездері отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты жағдайлар себеп болғанын айтты.
"Анасын туған күнімен құттықтады" деп даурығып жатқан жандарға жол болсын. Кеше ғана әкесін қан-жоса етіп тепкілеп, боқтаған видеоны баршаңыз көрдіңіздер. Бұл – қабырғамызды қақыратып, жүрегімізді сыздатты. Оны көрген жас ұрпақ ертең оны қайталамасына кім кепіл?! Ең ауыры бұл бейнежазбаға түскен бір ғана оқиға. Шын мәнінде, ұрпағым үшін деп ғұмыр кешкен қаншама әкелер жетесіз ұлдарының қолынан қаза тапқанын естіп те жүрміз, - деді ол.
Депутаттың айтуынша, өскелең ұрпаққа сабақ болсын деген ниетпен мінберден анасын құттықтаған.
Мәселе – Парламент төрінде құттықтағанымда емес. Мәселе – қайда жүрсең де, қандай қызмет атқарсаң да, мейлі кім болсаң да ата-анаңды құрметтеуді ұмытпауда, - деді ол.
Депутат елімізде талқылайтын бұдан да маңызды мәселелер бар екенін жазған.
Тоқтаусыз ажырасулар, қыздардың қорлануы, тастанды сәбилер, ұрлық, алаяқтық, есірткі, арақ, зинақорлық, кісі өлімі және жетімдер үйінің қаракөздерге толуы, - дейді депутат.
Өз кезегінде бұл жазбаға оқырмандар түрлі пікірлер қалдырған.
Айта кетейік, Депутат Мәжілісте анасын туған күнімен құттықтаған болатын. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев жағдайға байланысты пікірін білдірген еді.