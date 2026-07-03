  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қай өңірде электрокар көбейді? Қазақстандағы «жасыл көліктердің» саны жарияланды

Қай өңірде электрокар көбейді? Қазақстандағы «жасыл көліктердің» саны жарияланды

Қазақстанда жеңіл электромобильдер саны тұрақты өсіп келеді

Бүгiн 2026, 14:36
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ұлттық статистика бюросы Бүгiн 2026, 14:36
Бүгiн 2026, 14:36
82
Фото: Ұлттық статистика бюросы

2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстанда 24 634 жеңіл электромобиль тіркелген.

Соңғы 12 айда олардың саны 55,6% артты. Бір жыл бұрын елімізде 15 835 электромобиль есепте тұрған болатын.

Ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Қала үлесіне елдегі барлық электромобильдердің 62% тиесілі - 15 280 құрайды. Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы (2 885 бірлік) мен Алматы облысы (1 589 бірлік) кіреді. Электромобильдер Қазақстанның барлық өңірлерінде тіркелгенімен, өңірлер бойынша таралуы біркелкі емес. Ең төмен көрсеткіш Абай облысында – 78 бірлік және Ұлытау облысында – 41 бірлік тіркелді, - деп хабарлады Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін елімізде электромобильдерге арналған мемлекеттік нөмір түсі өзгеруі мүмкін екені хабарланды

 

Ең оқылған:

Наверх