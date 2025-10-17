Қай облыста көп баспана салынып жатқаны анықталды

Қазақстанның құрылыс саласында тұрақты өсім байқалды: 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек қорытындысы бойынша орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 6,44 трлн теңгені құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,9%-ға артқан, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық статистика бюросына сілтеме жасап.
Елдің 17 өңірінде өсім тіркеліп, көшбасшылар қатарында мегаполистер мен солтүстік аймақтар бар.
Ең жоғары өсім Астанада – 41,8%, ал Алматыда – 37,7% болды. Бұл көрсеткіштер қалалардағы ауқымды инфрақұрылымдық жобалар мен тұрғын үй құрылысының қарқынды жүруімен байланысты. Сондай-ақ, Солтүстік Қазақстан (+27,3%), Ақмола (+26,4%), Түркістан (+25,5%), Қостанай (+23,5%), Павлодар (+23%) және Алматы облыстары (+21,1%) жоғары көрсеткіш көрсетті.
Тұрғын үй құрылысы да оң қарқын сақтап келеді. Тоғыз айдың ішінде пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы ауданы 3,4%-ға өсіп, 12,85 млн шаршы метрге жетті. Оның ішінде 8,07 млн шаршы метрі – көппәтерлі үйлер, ал 4,66 млн шаршы метрі – жеке тұрғын үйлер үлесінде.
Айта кетерлігі, пайдалануға берілген барлық тұрғын үйдің шамамен 92%-ын жеке құрылыс компаниялары салған. Бұл бизнес тарапынан жылжымайтын мүлік секторына инвестиция салуға деген тұрақты қызығушылықтың бар екенін көрсетеді.