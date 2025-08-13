Қауіпті әуестік: Мемлекет жастарды құмар ойындардан қалай қорғайды?

Мемлекет басшысы жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңес жастардың ұсыныстары шынайы іске асырылатын маңызды алаңдардың біріне айналды. Бұл туралы BAQ.KZ сайтына берген сұхбатында кеңес мүшесі, "Келешек" жастар кеңесінің жетекшісі Гүлзира Атабаева айтты.
Оның сөзінше, соңғы жылдары бірнеше жоба қоғамда кең қолдау тауып, тиімділігін дәлелдеген.
2023-2025 жылдарға арналған есірткіге және есірткі бизнесіне қарсы күрестің кешенді жоспары біз үшін басым бағыт болды. Бұл құжатта мектептер мен жоғары оқу орындарында профилактикалық шаралар жүргізу, оңалту орталықтарының желісін кеңейту, тәуелді адамдармен жұмыс істеуге үкіметтік емес ұйымдарды тарту және есірткінің айналымына бақылауды күшейту көзделген. Біз үшін маңыздысы – тек жазалау емес, жастарды құтқарып, қоғамға бейімдеу мәселесіне де басымдық берілген, – деді ол.
Атабаева жастардың құмар ойындарға тәуелді болуы шұғыл шешімдерді қажет ететін өзекті мәселе екенін атап өтті.
Біз жастардың құмар ойындарға әуестігі артып келе жатқанын байқап отырмыз. Біздің жоспарымызда заңсыз ойын алаңдарын жабу, жарнаманы шектеу, ойын сервистерінен өз еркімен шығу жүйесін дамыту және қолжетімді психологиялық көмек бағдарламаларын жасау қарастырылған, – деді ол.
Креативті индустрияларды қолдау жайлы айта келе, спикер былай деді:
2024 жылдан бастап IT, дизайн, кино және музыка сияқты 40 бағыт бойынша салықтық жеңілдіктер енгізілді. Бұл жас кәсіпкерлер мен шығармашылық мамандарға Қазақстанда өз ісін дамытуға мүмкіндік береді. Біз осы өзгерістердің арқасында серпін алған стартаптардың нақты мысалдарын көріп отырмыз.
Атабаева Жастар саясаты жөніндегі кеңестің жұмысына жастар ұйымдарының өкілдері, сарапшылар, кәсіпкерлер және қоғам белсенділері қатысатынын түсіндірді. Кеңесте консультациялар, тақырыптық топтар, онлайн талқылаулар мен аймақтарға шығу арқылы ұсыныстар жиналып, сарапшылармен бірге жетілдіріліп, кейін заң жобалары мен мемлекеттік бағдарламаларға енгізіледі.
Жастардың елде қалуы үшін не қажет?
Атабаеваның пікірінше, жастардың Қазақстанда болашағын көруі үшін тек өмірге келу емес, кәсіби, шығармашылық және тұлғалық әлеуетін толық жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жағдай жасалу керек.
Оның айтуынша, елге лайықты жалақысы бар және мансаптық өсу жолы айқын жұмыс орындары қажет. Қай өңірде тұратындығына қарамастан жас мамандар өз біліктілігіне, талантына және бастамашылдығына сенімді болуы керек.
Сондай-ақ ол әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту маңызды екенін айтты: қолжетімді баспана, сапалы білім, заманауи медицина, мәдени және спорттық кеңістіктер. Әсіресе жас отбасылар үшін бұл өте маңызды, себебі өмір сүру орнын таңдау табыс деңгейімен қатар, өмір сүру ортасының сапасына да байланысты.
Атабаеваның айтуынша, жастардың шешім қабылдауға шынайы қатысуы да өте маңызды. Аймақтық кеңестер мен волонтерлік штабтар стратегиялық мәселелерге әсер ету мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Жастардың пікірі нақты өзгерістерге әсер еткен кезде, олар ел болашағына жауапкершілікпен қарап, өз үлесін қосуға ұмтылады.