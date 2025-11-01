Қатты жел, көктайғақ: 14 облыста дауылды ескерту жарияланды

Бүгін, 1 қараша күні Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Ауа райы болжамына сәйкес, түнде және таңертең көптеген өңірлерде тұман болады, ал желдің жылдамдығы кей жерлерде 15-28 м/с жетеді. Түркістан, Шығыс Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстарының кей таулы аудандарында қатты жаңбыр немесе қар жаууы мүмкін.
Сонымен қатар, Жамбыл, Қызылорда, Ақтөбе, Қостанай, Ұлытау, Жетісу және Атырау облыстарының кей бөліктерінде өрт қаупі жоғары және төтенше жағдайда. Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарының кей аудандарында көктайғақ болуы мүмкін.
Ең қауіпті деп аталатын аудандар мыналар: Жамбыл облысының таулы аймақтарында жел 15-28 м/с, жоғары және төтенше өрт қаупі; Қарағанды облысында оңтүстік-батыс, батыс жел 15-28 м/с; Түркістан облысының таулы аудандарында жел 15-28 м/с, төтенше өрт қаупі; Жетісу облысының таулы аудандарында тұман, жел 15-28 м/с, облыстың батысы мен солтүстігінде өрт қаупі сақталады.
Қазгидромет тұрғындарды ауа райының күрт өзгеруіне дайын болуға, жол қозғалысы мен жеке қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.