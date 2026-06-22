Қатардағы төтенше жағдай: Тоқаев арнайы жеделхат жолдады

Рас-Лаффандағы қайғылы оқиғадан кейін Мемлекет басшысы Қатар халқына қолдау білдіріп, маңызды мәлімдеме жасады.

Бүгiн 2026, 19:45
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 19:45
Бүгiн 2026, 19:45
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Қатар Әміріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Рас-Лаффан өнеркәсіптік орталығында болған қайғылы оқиға салдарынан көптеген адамның жарақат алуына және із-түзсіз жоғалуына байланысты Қатар Әмірі шейх Тәмим бен Хамад Әл Тәниге көңіл айтты.

Осындай қиын сәтте Қатарға тілектеспіз және адамдарды іздестіру-құтқару жұмыстарына қолдау білдіреміз. Қазақстан қажет болған жағдайда көмек көрсетуге дайын, – делінген жеделхатта.

Еске сала кетейік, Қатардың Рас-Лаффан (Ras Laffan) индустриялық аймағында орналасқан ірі газ өңдеу кешенінде жарылыс болып, салдарынан кемінде 13 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды.

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