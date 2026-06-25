Қасым-Жомарт Тоқаев Словения президентін құттықтады
Мемлекет басшысы Словения Президенті Наташа Пирц-Мусарды құттықтады.
Бүгiн 2026, 19:20
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Бүгiн 2026, 19:20Бүгiн 2026, 19:20
69Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусарды Словенияның ұлттық мейрамы – Мемлекеттілік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорланың баспасөз қызметі хабарлады.
Президент бірлескен күш-жігердің арқасында сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая түсетініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусардың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словения халқына бақ-береке тіледі.
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