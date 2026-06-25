Қасым-Жомарт Тоқаев Словения президентін құттықтады

Мемлекет басшысы Словения Президенті Наташа Пирц-Мусарды құттықтады.

Бүгiн 2026, 19:20
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда Бүгiн 2026, 19:20
Бүгiн 2026, 19:20
69
Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусарды Словенияның ұлттық мейрамы – Мемлекеттілік күнімен құттықтады. Бұл туралы Ақорланың баспасөз қызметі хабарлады. 
 
Президент бірлескен күш-жігердің арқасында сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая түсетініне сенім білдірді.
 
Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусардың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словения халқына бақ-береке тіледі.

Ең оқылған:

Наверх