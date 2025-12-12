Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған Президентін құттықтады

Бүгiн, 08:03
119
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Швейцария Конфедерациясының Президенті болып сайлануына орай Ги Пармеланға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Құттықтауда Ги Пармеланның көшбасшылық қасиеті мен еліне қалтқысыз қызмет еткенінің арқасында жоғары сенімге ие болып, осынау биік лауазымға қайта сайланғаны жазылған.

Мемлекет басшысы Президенттің жаңа мерзімінде халықаралық қатынастарда маңызды рөл атқаратын Швейцария дамудың даңғыл жолын жалғастыра беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ги Пармеланның жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Швейцария халқына бақ-береке тіледі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Америка азаматтығын 1 млн долларға сатады
Келесі жаңалық
Алматыда қыз бала 12-қабаттан құлап кетті
Өзгелердің жаңалығы