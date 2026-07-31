Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға барды

Президент Орталық Азия және Әзербайжан басшыларының бейресми кездесуіне қатысады

31 Шілде 2026, 12:04
АВТОР
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Ақорда 31 Шілде 2026, 12:04
31 Шілде 2026, 12:04
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттері басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысу үшін Шолпан-Атаға барды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қасым-Жомарт Тоқаевты әуежайда Қырғызстан Министрлер кабинетінің төрағасы – Президент Әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

Бұған дейін Тоқаев маңызды халықаралық кездесуге қатысу үшін Қырғызстанға аттанғаны хабарланды

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