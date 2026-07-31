Тоқаев маңызды халықаралық кездесуге қатысу үшін Қырғызстанға аттанды
Шолпан-Атада Орталық Азия елдері мен Әзербайжан басшылары бас қосады. Кездесудің негізгі мақсаты қандай?
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 31 шілде – 1 тамыз күндері Қырғыз Республикасына жұмыс сапарымен барады.
Ақорданың баспасөз қызметі хабарлағандай, Президенттің сапары Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен жүзеге асады. Қасым-Жомарт Тоқаев Шолпан-Ата қаласында өтетін Орталық Азия мемлекеттері мен Әзербайжан басшыларының бейресми Консультативтік кездесуіне қатысады.
Алқалы жиында өңірлік ынтымақтастықты нығайту, сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту, көлік-логистика, энергетика, су ресурстары, қауіпсіздік және басқа да өзекті мәселелер талқыланады деп күтіледі.
Бейресми консультативтік кездесу Орталық Азия елдері арасындағы өзара іс-қимылды дамытуға және өңірлік күн тәртібіндегі маңызды бастамаларды үйлестіруге бағытталған маңызды алаң саналады. Биылғы кездесуге Әзербайжан Президентінің де қатысуы мемлекетаралық ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын талқылауға мүмкіндік береді.
Сапар аясында Мемлекет басшысының бірқатар екіжақты кездесулер өткізуі де ықтимал. Кездесу қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдемелер жасалып, өңірлік әріптестікті одан әрі нығайтуға қатысты бастамалар жариялануы мүмкін.
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